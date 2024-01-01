Українці розробили навігатор, який попереджає про ями на дорозі

Українська команда розробників представила веб-додаток та застосунок для смартфонів Saferoad. Він використовує дані з датчиків руху, GPS і аналіз швидкості, щоб допомагати водіям уникати небезпечних ділянок доріг.

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Алгоритми роботи додатка Saferoad протестовані командою спеціалістів та реальними користувачами. Тож вже зараз на карту нанесено понад 1000 км доріг у Чернігівській та Київській областях, де відзначено небезпечні ділянки, оптимальні швидкості руху та зони з поганим покриттям.

Saferoad автоматично виявляє ями та вибоїни за допомогою датчиків руху та алгоритмів аналізу. Додаток для смартфона також має вбудований навігатор для вибору безпечного маршруту.

Під час руху автомобіля вивченим маршрутом система завчасно попереджає про небезпечні ділянки звуковим сповіщенням та яскравим повідомленням. Це має допомогти мандрівникам обрати оптимальний маршрут, який запропонує їхати кращими дорогами та не пошкодити підвіску автомобіля.

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Додаток вже доступний у Play Market, а от власники iPhone можуть використовувати лише веб-версію.

Цікаво, що десять років тому дві інші групи розробників працювали над подібними застосунками – Дороги України та Dorogy.net, однак наразі жоден з них недоступний.