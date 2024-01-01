Украинцы разработали навигатор, который предупреждает о ямах на дороге

Украинская команда разработчиков представила веб-приложение и приложение для смартфонов Saferoad. Оно использует данные с датчиков движения, GPS и анализ скорости, чтобы помогать водителям избегать опасных участков дорог.

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Алгоритмы работы приложения Saferoad протестированы командой специалистов и реальными пользователями. Поэтому уже сейчас на карту нанесено более 1000 км дорог в Черниговской и Киевской областях, где отмечены опасные участки, оптимальные скорости движения и зоны с плохим покрытием.

Saferoad автоматически обнаруживает ямы и выбоины с помощью датчиков движения и алгоритмов анализа. Приложение для смартфона также имеет встроенный навигатор для выбора безопасного маршрута.

Во время движения автомобиля по изученному маршруту система заблаговременно предупреждает об опасных участках звуковым оповещением и ярким сообщением. Это должно помочь путешественникам выбрать оптимальный маршрут, который предложит ехать лучшими дорогами и не повредить подвеску автомобиля.

Приложение уже доступно в Play Market, а вот владельцы iPhone могут использовать только веб-версию.

Интересно, что десять лет назад две другие группы разработчиков работали над подобными приложениями – Дороги Украины и Dorogy.net, однако пока ни один из них недоступен.