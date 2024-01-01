Какая новая функция будет в Google Maps

Функционал оператора спутниковой навигации в телефоне расширился благодаря новой функции Live Updates. И это, как пишет moto.pl, поможет не только во время вождения автомобиля или езды на велосипеде.

О пешеходах также не забыли, поскольку им покажут сообщение с общественным транспортом или прозвучит рассказ об исторических, архитектурные или административные или социальные объекты, встречающихся на дороге.

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Live Updates включат при следующем обновлении приложения. В строке состояния добавляется зеленый значок. При нажатии на него разворачивается подробная информация о маршруте. Ее также будет видно на панели уведомлений, экране блокировки и на постоянно включенном дисплее.

Поэтому функция Live Updates в Google Maps будет очень полезной. Пользователь всегда будет иметь доступ к необходимой информации. В таком случае он не заблудится, хотя и не обязательно все время держать карту на экране.

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Фото: сайт moto.pl

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Однако обновление в реальном времени на Google Maps пока будет доступно не для всех, новая функция Google Maps имеет некоторые ограничения.

Во-первых, она будет доступна пока только для пользователей Android-смартфонов. Это также есть в последней версии 16 и разработке бета 2.1. Пользователям Apple придется подождать. Во-вторых, Google не сообщает дату внедрения этой функции, сохраняя интригу.