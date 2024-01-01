Яка нова функція буде в Google Maps

Функціонал оператора супутникової навігації в телефоні розширився завдяки новій функції Live Updates. І це, як пише moto.pl, допоможе не лише під час водіння автомобіля чи їзди на велосипеді.

Про пішоходів також не забули, оскільки їм покажуть сполучення з громадським транспортом чи прозвучить розповідь про історичні, архітектурні чи адміністративні або соціальні об'єкти, що зустрічаються на дорозі.

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Live Updates ввімкнуть при наступному оновленні програми. У рядку стану додається зелений значок. При натисканні на нього розгортається детальна інформація про маршрут. Її також буде видно на панелі сповіщень, екрані блокування та на постійно включеному дисплеї.

Тому функція Live Updates у Google Maps буде дуже корисною. Користувач завжди матиме доступ до необхідної інформації. В такому разі він не заблукає, хоча й не обов’язково весь час тримати карту на екрані.

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Фото: сайт moto.pl

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Однак оновлення в реальному часі на Google Maps наразі буде доступне не для всіх, нова функція Google Maps має деякі обмеження.

По-перше, вона буде доступна поки що тільки для користувачів Android-смартфонів. Це також є в останній версії 16 і розробці бета 2.1. Користувачам Apple доведеться почекати. По-друге, Google не повідомляє дату впровадження цієї функції, зберігаючи інтригу.