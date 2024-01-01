У Польщі проїзд платною дорогою став ще дорожчим

ФОТО: Autostrada Wielkopolska|
Задля комфорту, безпеки й гарного настрою подорожуючих оператор свої послуги оцінив дорожче
На кількох ділянках популярного маршруту керуюча компанія Autostrada Wielkopolska на нинішньому тижні запровадила чергове підвищення плати за проїзд. Новий прайс-лист діє з 6:00 11 березня 2025 року. Про це повідомляє ресурс "Я в Польщі" (Yavp.pl).
Згаданий оператор вирішив, що настав час для подальшого підвищення плати за проїзд на концесійній ділянці автомагістралі А2. Він вважає, що підвищення виправдане збільшенням інвестиційних витрат і відсутністю будь-яких державних субсидій.
Читайте також Проїзд найдорожчою дорогою Польщі стане ще дорожчим
За все це платитимуть ті, хто їде автомагістраллю А2 на ділянці Новий Томишль – Конін. Хороша новина полягає в тому, що прайс-лист на ділянку від Нового Томишля до Свєчка залишився без змін .
Підвищення охопило всі категорії дозволених транспортних засобів. Традиційно найменше платитимуть мотоциклісти. Це - 6 категорія, тобто 18 злотих за кожну ділянку, а було на 1 злотий менше.
Читайте також Дороги у Польщі подорожчають для власників вантажівок
Традиційно найбільше платять перевізники, котрі здійснюють перевезення великогабаритним транспортом (категорія 5; тариф 360 злотих).
Нові тарифи на трьох ділянках автомагістралі А2 Новий Томишль – Конін:
- Категорія 1. Легкові двовісні транспортні засоби. Вартість: 36 злотих
- Категорія 2. Двовісні моторні транспортні засоби (принаймні одна зі здвоєними колесами), мотоцикли та двовісні автомобілі з причепами. Вартість: 60 злотих
- Категорія 3. Автомобілі з трьома осями та легкові автомобілі з двома осями, з яких хоча б одна обладнана спареними колесами, з причепами. Вартість: 92 злотих
- Категорія 4. Тривісні транспортні засоби та тривісні транспортні засоби з причепами. Вартість:138 злотих
- Категорія 5. Усі великогабаритні транспортні засоби. Вартість: 360 злотих.
- Категорія 6. Мотоцикли. Вартість: 18 злотих.