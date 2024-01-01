У Польщі проїзд платною дорогою став ще дорожчим

На кількох ділянках популярного маршруту керуюча компанія Autostrada Wielkopolska на нинішньому тижні запровадила чергове підвищення плати за проїзд. Новий прайс-лист діє з 6:00 11 березня 2025 року. Про це повідомляє ресурс "Я в Польщі" (Yavp.pl).

Згаданий оператор вирішив, що настав час для подальшого підвищення плати за проїзд на концесійній ділянці автомагістралі А2. Він вважає, що підвищення виправдане збільшенням інвестиційних витрат і відсутністю будь-яких державних субсидій.

Читайте також Проїзд найдорожчою дорогою Польщі стане ще дорожчим

За все це платитимуть ті, хто їде автомагістраллю А2 на ділянці Новий Томишль – Конін. Хороша новина полягає в тому, що прайс-лист на ділянку від Нового Томишля до Свєчка залишився без змін .

Підвищення охопило всі категорії дозволених транспортних засобів. Традиційно найменше платитимуть мотоциклісти. Це - 6 категорія, тобто 18 злотих за кожну ділянку, а було на 1 злотий менше.

Читайте також Дороги у Польщі подорожчають для власників вантажівок

Традиційно найбільше платять перевізники, котрі здійснюють перевезення великогабаритним транспортом (категорія 5; тариф 360 злотих).

Нові тарифи на трьох ділянках автомагістралі А2 Новий Томишль – Конін: