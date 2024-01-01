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У Польщі проїзд платною дорогою став ще дорожчим

Якщо збираєтеся їхати до Польщі приватною чи комерційною автівкою й добиратися до місця призначення автострадою А2, то беріть грошей більше: одна з найдорожчих магістралей стала ще дорожчою.
Проїзд дорогою А2 у Польщі знову став дорожчим - Auto24

ФОТО: Autostrada Wielkopolska|

Задля комфорту, безпеки й гарного настрою подорожуючих оператор свої послуги оцінив дорожче

Валентин Ожго
logo14 березня, 20:50
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На кількох ділянках популярного маршруту керуюча компанія Autostrada Wielkopolska на нинішньому тижні запровадила чергове підвищення плати за проїзд. Новий прайс-лист діє з 6:00 11 березня 2025 року. Про це повідомляє ресурс "Я в Польщі" (Yavp.pl).

Згаданий оператор вирішив, що настав час для подальшого підвищення плати за проїзд на концесійній ділянці автомагістралі А2. Він вважає, що підвищення виправдане збільшенням інвестиційних витрат і відсутністю будь-яких державних субсидій.

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За все це платитимуть ті, хто їде автомагістраллю А2 на ділянці Новий Томишль – Конін. Хороша новина полягає в тому, що прайс-лист на ділянку від Нового Томишля до Свєчка залишився без змін .

Підвищення охопило всі категорії дозволених транспортних засобів. Традиційно найменше платитимуть мотоциклісти. Це - 6 категорія, тобто 18 злотих за кожну ділянку, а було на 1 злотий менше.

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Традиційно найбільше платять перевізники, котрі здійснюють перевезення великогабаритним транспортом (категорія 5; тариф 360 злотих).

Нові тарифи на трьох ділянках автомагістралі А2 Новий Томишль – Конін:

  • Категорія 1. Легкові двовісні транспортні засоби. Вартість: 36 злотих
  • Категорія 2. Двовісні моторні транспортні засоби (принаймні одна зі здвоєними колесами), мотоцикли та двовісні автомобілі з причепами. Вартість: 60 злотих
  • Категорія 3. Автомобілі з трьома осями та легкові автомобілі з двома осями, з яких хоча б одна обладнана спареними колесами, з причепами. Вартість: 92 злотих
  • Категорія 4. Тривісні транспортні засоби та тривісні транспортні засоби з причепами. Вартість:138 злотих
  • Категорія 5. Усі великогабаритні транспортні засоби. Вартість: 360 злотих.
  • Категорія 6. Мотоцикли. Вартість: 18 злотих.
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