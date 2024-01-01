Проїзд найдорожчою дорогою Польщі стане ще дорожчим

Ймовірно, це станеться вже нинішнього року. Можливо, весною. Інформацію про таку новацію в тарифікації поширив портал Dziennik Zachodni.

Водії, які їдуть автострадою А4 між Катовіце та Краковом, повинні бути готові до подальшого підвищення плати за проїзд. Stalexport Autostrada Małopolska, яка управляє 61-кілометровою ділянкою, звернулась до Генеральної дирекції національних доріг і автомагістралей з проханням отримати згоду на підвищення ставок плати за проїзд. У разі схвалення заявки нові ціни почнуть діяти з 1 квітня 2025 року.

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Підвищення планується для всіх категорій транспортних засобів. Зараз водії легкових автомобілів (категорія 1) платять 16 злотих на кожному з пунктів збору – у Мисловіце та Баліце, що дає 32 злотих за проїзд усієї ділянки (в середньому множимо на 10, а по точному по курсу в конвертації виходить 330 грн). Після запланованого підвищення ця вартість збільшиться до 34 злотих.

Ще більше підвищення торкнеться водіїв вантажних транспортних засобів. Плата за проїзд транспортних засобів категорії 2, 3, 4 і 5 зросте з 49 злотих до 52 злотих на кожній платній станції, тобто проїзд в одну сторону коштуватиме 104 злотих.

Щодня цією ділянкою платної дороги проїжджає близько 50 тисяч автомобілів. Скриншот: Авто24

Варто зазначити, що плата за проїзд цією магістраллю систематично зростає. До квітня 2023 року водії платили в пунктах сплати 10 злотих, потім ставка зросла до 13 злотих, а з квітня 2024 року до нинішніх 16 злотих.

Сталекспорт регулярно підвищує тарифи, і водії не завжди відчувають підвищення стандарту маршруту в обмін на зростання вартості проїзду, навпаки, ця ділянка А4 вже відома своїми постійними реконструкціями та звуженнями.

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Ці підвищення викликають обґрунтоване обурення, особливо в контексті порівняння з державними ділянками автомагістралей, де плата значно нижча. Наприклад, на ділянках, якими керує Генеральна дирекція національних доріг і автострад (GDDKiA), ставки часто в кілька разів нижчі, ніж на маршрутах, переданих приватним концесіонерам.