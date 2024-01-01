Проезд по самой дорогой дороге Польши станет еще дороже

Вероятно, это произойдет уже в нынешнем году. Возможно, весной. Информацию о такой новации в тарификации распространил портал Dziennik Zachodni.

Водители, которые едут по автостраде А4 между Катовице и Краковом, должны быть готовы к дальнейшему повышению платы за проезд. Stalexport Autostrada Małopolska, которая управляет 61-километровым участком, обратилась к Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей с просьбой получить согласие на повышение ставок платы за проезд. В случае одобрения заявки новые цены начнут действовать с 1 апреля 2025 года.

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Повышение планируется для всех категорий транспортных средств. Сейчас водители легковых автомобилей (категория 1) платят 16 злотых на каждом из пунктов сбора – в Мысловице и Балице, что дает 32 злотых за проезд всего участка (в среднем умножаем на 10, а по точному по курсу в конвертации получается 330 грн). После запланированного повышения эта стоимость увеличится до 34 злотых.

Еще большее повышение коснется водителей грузовых транспортных средств. Плата за проезд транспортных средств категории 2, 3, 4 и 5 возрастет с 49 злотых до 52 злотых на каждой платной станции, то есть проезд в одну сторону будет стоить 104 злотых.

Ежедневно по этому участку платной дороги проезжает около 50 тысяч автомобилей. Скриншот: Авто24

Стоит отметить, что плата за проезд по этой магистрали систематически растет. До апреля 2023 года водители платили в пунктах оплаты 10 злотых, затем ставка выросла до 13 злотых, а с апреля 2024 года до нынешних 16 злотых.

Сталекспорт регулярно повышает тарифы, и водители не всегда чувствуют повышение стандарта маршрута в обмен на рост стоимости проезда, наоборот, этот участок А4 уже известен своими постоянными реконструкциями и сужениями.

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Эти повышения вызывают обоснованное возмущение, особенно в контексте сравнения с государственными участками автомагистралей, где плата значительно ниже. Например, на участках, которыми руководит Генеральная дирекция национальных дорог и автострад (GDDKiA), ставки часто в несколько раз ниже, чем на маршрутах, переданных частным концессионерам.