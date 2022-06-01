Новые правила пользования платными дорогами в Польше для украинцев вступили в силу 1 июня

С 1 июня водители автомобилей с украинской регистрацией должны платить за пользование платными дорогами в Польше. Транспортные средства, которые перевозят гуманитарную помощь Украине, могут в дальнейшем пользоваться автодорогами бесплатно. Единственное условие: сообщать нужно заблаговременно.

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На некоторое время Польша разрешила украинцам бесплатно пользоваться платными дорогами. Теперь правила изменились: украинцы обязаны оплачивать проезд наравне с другими участниками движения. Оплата не распространяется на транспортные средства, которые перевозят гуманитарную помощь гражданам Украины.

Размер платежа зависит от категории транспортного средства: мотоцикл, легковой автомобиль, грузовик. На разных дорогах цена за километр колеблется от 0,10 до 0,46 злотых. На пунктах оплаты принимают банковские карты Visa, MasterCard, Maestro. Наличными платеж допускается в польских злотых, долларах и евро.