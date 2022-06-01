Нові правила користування платними дорогами у Польщі для українців набули чинності 1 червня.

З 1 червня водії автомобілів з українською реєстрацією мають платити за користування платними дорогами у Польщі. Транспортні засоби, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, можуть надалі користуватися автошляхами безкоштовно. Єдина умова: повідомляти потрібно завчасно.

Читайте також: Обгін велосипеда в Польщі: що варто знати українським водіям

На деякий час Польща дозволила українцям безкоштовно користуватися платними дорогами. Тепер правила змінилися: українці зобов’язані оплачувати проїзд на рівні з іншими учасниками руху. Оплата не поширюється на транспортні засоби, які перевозять гуманітарну допомогу громадянам України.

Розмір платежу залежить від категорії транспортного засобу: мотоцикл, легковий автомобіль, вантажівка. На різних дорогах ціна за кілометр коливається від 0,10 до 0,46 злотих. На пунктах оплати приймають банківські картки Visa, MasterCard, Maestro. Готівкою платіж допускається у польських злотих, доларах та євро.