Дороги у Польщі подорожчають для власників вантажівок

Документ ще готується до затвердження, відомство активно працює над внесенням змін до Закону про дороги загального користування. Головною метою майбутньої нормативної бази, йдеться на сторінці Канцелярії Прем'єр-міністра Польщі, є імплементація нової директиви Європейського Союзу щодо скорочення викидів вуглекислого газу.

Ось що базується на директиві ЄС:

З березня 2024 року повсюдно запроваджується диференційована плата за проїзд з вантажівок на основі класів викидів CO 2 .

З грудня 2025 року транспортні засоби без викидів будуть звільнені від плати за проїзд.

З березня 2027 року плату за проїзд буде поширено на вантажівки понад 3,5 тонни.

Очікується, що уряд ухвалить нову редакцію уже в нинішньому, четвертому кварталі 2024 року. Як відомо з коротких анонсів урядовців, передбачається запровадження двох нових компонентів плати за проїзд – один залежить від рівня викидів CO 2 , а інший – від класу викидів Euro.

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Запланована зміна передбачає, що плата за проїзд транспортних засобів платними дорогами складатиметься з трьох компонентів:

Плата за інфраструктуру – вже діє, залежно від класу викидів EURO автомобіля.

Плата за викиди CO 2 – залежить від рівня викидів вуглекислого газу, віднесеного до даного класу викидів CO 2 транспортного засобу.

Плата за забруднення повітря – диференційована залежно від класу викидів EURO, який визначає вплив автомобіля на навколишнє середовище.

Автори нової редакції Закону про дороги загального користування пояснюють, що метою нових зборів є просування транспортних рішень з низьким рівнем викидів, особливо у секторі вантажівок. Вже оголошено, що користувачі транспортних засобів, які відповідають найсуворішим екологічним стандартам, зможуть розраховувати на знижені ставки плати за проїзд.

Стимули будуть спонукати

Привабливі заохочення передбачено для електромобілів і автомобілів без систем згоряння. Така позиція уряду допоможе схиляти транспортних підприємців інвестувати в автопарк, який не викидає CO 2 .

Нова система оплати за проїзд передбачає чітке розмежування транспортних засобів за класом викидів CO 2 та Євро класу. Кожен транспортний засіб буде віднесено до одного з п’яти класів викидів CO 2 , що дозволить визначати індивідуальну ставку плати за проїзд.

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Клас Євро, залежно від свідоцтва про реєстрацію автомобіля, залишається постійним, а клас викидів CO 2 буде перевірятися кожні шість років з дати першої реєстрації транспортного засобу. Така перекласифікація має на меті перевірити, чи даний транспортний засіб усе ще відповідає стандартам, які дають йому право на знижені ставки.

Задля екології хтось платитиме більше

Інформація про окремі викиди CO 2 і клас транспортного засобу буде переведено в Електронну систему збору плати за проїзд, керовану Національною податковою адміністрацією. Ці дані будуть перевірені Національною податковою адміністрацією на підставі документації.

Нові правила покликані впорядкувати систему стягнення плати за дороги в Польщі відповідно до вказівок ЄС і можуть призвести до значного скорочення викидів вихлопних газів.

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