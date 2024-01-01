Дороги в Польше подорожают для владельцев грузовиков

Документ еще готовится к утверждению, ведомство активно работает над внесением изменений в Закон о дорогах общего пользования. Главной целью будущей нормативной базы, говорится на странице Канцелярии Премьер-министра Польши, является имплементация новой директивы Европейского Союза по сокращению выбросов углекислого газа.

Вот что базируется на директиве ЕС:

С марта 2024 года повсеместно вводится дифференцированная плата за проезд с грузовиков на основе классов выбросов CO 2 .

С декабря 2025 года транспортные средства без выбросов будут освобождены от платы за проезд.

С марта 2027 года плата за проезд будет распространена на грузовики свыше 3,5 тонн.

Ожидается, что правительство примет новую редакцию уже в нынешнем, четвертом квартале 2024 года. Как известно из коротких анонсов чиновников, предполагается введение двух новых компонентов платы за проезд – один зависит от уровня выбросов CO 2 , а другой – от класса выбросов Euro.

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Запланированное изменение предусматривает, что плата за проезд транспортных средств по платным дорогам будет состоять из трех компонентов:

Плата за инфраструктуру – уже действует, зависимости от класса выбросов EURO автомобиля.

Плата за выбросы CO 2 – зависит от уровня выбросов углекислого газа, отнесенного к данному классу выбросов CO 2 транспортного средства.

Плата за загрязнение воздуха – дифференцирована в зависимости от класса выбросов EURO, который определяет влияние автомобиля на окружающую среду.

Авторы новой редакции Закона о дорогах общего пользования объясняют, что целью новых сборов является продвижение транспортных решений с низким уровнем выбросов, особенно в секторе грузовиков. Уже объявлено, что пользователи транспортных средств, которые соответствуют самым строгим экологическим стандартам, смогут рассчитывать на сниженные ставки платы за проезд.

Стимулы будут побуждать

Привлекательные поощрения предусмотрены для электромобилей и автомобилей без систем сгорания. Такая позиция правительства поможет склонять транспортных предпринимателей инвестировать в автопарк, который не выбрасывает CO 2 .

Новая система оплаты за проезд предусматривает четкое разграничение транспортных средств по классу выбросов CO 2 и Евро-класса. Каждое транспортное средство будет отнесено к одному из пяти классов выбросов CO 2 , что позволит определять индивидуальную ставку платы за проезд.

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Класс Евро, в зависимости от свидетельства о регистрации автомобиля, остается постоянным, а класс выбросов CO 2 будет проверяться каждые шесть лет с даты первой регистрации транспортного средства. Такая переклассификация имеет целью проверить, или данное транспортное средство все еще соответствует стандартам, которые дают ему право на сниженные ставки.

Ради экологии кто-то будет платить больше

Информация об отдельных выбросах CO 2 и класс транспортного средства будет переведена в Электронную систему сбора платы за проезд, управляемую Национальной налоговой администрацией. Эти данные будут проверены Национальной налоговой администрацией на основании документации.

Новые правила призваны упорядочить систему взимания платы за дороги в Польше в соответствии с указаниями ЕС и могут привести к значительному сокращению выбросов выхлопных газов.

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