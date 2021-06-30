Средние выбросы CO2 от новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Европе, уменьшились на 12% в 2020 году, а доля электрических автомобилей утроилась с началом применения новых целей.

По данным предварительного мониторинга, опубликованного Европейским агентством по окружающей среде, в среднем выбросы новых автомобилей, зарегистрированных в ЕС, Исландии, Норвегии и Великобритании в 2020 году сильно снизились по сравнению с 2019 г, так как производители активизируют свои усилия, чтобы поднять долю электромобилей в их автопарке.

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Предварительные данные показывают, что средние выбросы углекислого газа, измеренные в лабораторных испытаниях, с 11,6 миллиона новых легковых автомобилей, зарегистрированных в 2020 году, сократились на 14,5 г CO2/км (-12%) в сравнении со средним уровнем выбросов новых автомобилей, зарегистрированных в предыдущем году, то есть со 122,3 г CO2/км в 2019 году до 107,8 г CO2/км в 2020 году. Это, безусловно, самое большое ежегодное снижение выбросов с 2010 года.

Главной причиной такого резкого уменьшения выбросов CO 2 стал рост доли регистраций электромобилей, которая выросла втрое – с 3,5% в 2019 году до 11% в 2020 году (включая 6% полных электромобилей и 5% подключенных гибридов). Несмотря на уменьшение общего рынка новых автомобилей из-за паники вокруг COVID-19, и общее число электрических автомобилей, зарегистрированных в 2020 году, выросло до свыше 1 миллиона.

Комиссия пригласила производителей транспортных средств сообщать о любых ошибках, обнаруженных в наборе данных, в течение следующих трех месяцев. Комиссия рассматривает любые такие уведомления и подтверждает или вносит изменения в предварительные расчеты на основании окончательных данных, которые будут опубликованы Европейским агентством по окружающей среде. Этот окончательный набор данных будет основой для Комиссии для определения соответствия производителей их конкретным целям выбросов и для определения премии в случае избытка выбросов.