Середні викиди CO2 від нових легкових автомобілів, зареєстрованих у Європі, зменшились на 12% у 2020 році, а частка електричних автомобілів потроїлась із початком застосування нових цілей.

За даними попереднього моніторингу, опублікованих Європейським агентством по навколишньому середовищу, в середньому викиди нових автомобілів, зареєстрованих в ЄС, Ісландії, Норвегії та Великобританії в 2020 році сильно зменшилися по порівнянні з 2019 р, так як виробники активізують свої зусилля, щоб підняти частку електромобілів у їх автопарку.

Читайте також: Коли електромобілі стають "чистішими" за традиційні авто

Попередні дані показують, що середні викиди вуглекислого газу, виміряні в лабораторних випробуваннях, з 11,6 мільйона нових легкових автомобілів зареєстрованих у 2020 році, зменшились на 14,5 г CO2 / км (-12%) у порівнянні із середнім рівнем викидів нових автомобілів, зареєстрованих у попередньому році, тобто зі 122,3 г CO2 / км у 2019 році до 107,8 г CO2 / км у 2020 році. Це, безумовно, найбільше щорічне зниження викидів з 2010 року.

Головною причиною такого різкого зменшення викидів CO 2 стало зростання частки реєстрацій електромобілів, яка зросла втричі - з 3,5% у 2019 році до понад 11% у 2020 році (включаючи 6% повних електромобілів та 5% підключених гібридів). Попри зменшення загального ринку нових автомобілів через паніку навколо COVID-19, також загальна кількість електричних автомобілів, зареєстрованих у 2020 році зросла до понад 1 мільйона.

Комісія запросила виробників транспортних засобів повідомляти про будь-які помилки, виявлені в наборі даних, протягом наступних трьох місяців. Комісія розглядає будь-які такі повідомлення та підтверджує або вносить зміни до попередніх розрахунків на підставі остаточних даних, які будуть опубліковані Європейським агентством з навколишнього середовища. Цей остаточний набір даних буде основою для Комісії для визначення відповідності виробників їх конкретним цілям викидів та для визначення премії у разі надлишку викидів.