В Польше проезд по платной дороге стал еще дороже

На нескольких участках популярного маршрута управляющая компания Autostrada Wielkopolska на нынешней неделе ввела очередное повышение платы за проезд. Новый прайс-лист действует с 6:00 11 марта 2025 года. Об этом сообщает ресурс "Я в Польше" (Yavp.pl).

Упомянутый оператор решил, что пришло время для дальнейшего повышения платы за проезд на концессионном участке автомагистрали А2. Он считает, что повышение оправдано увеличением инвестиционных расходов и отсутствием каких-либо государственных субсидий.

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За все это будут платить те, кто едет по автомагистрали А2 на участке Новый Томышль – Конин. Хорошая новость заключается в том, что прайс-лист на участок от Нового Томышля до Свечка остался без изменений.

Повышение охватило все категории разрешенных транспортных средств. Традиционно меньше всего будут платить мотоциклисты. Это – 6 категория, то есть 18 злотых за каждый участок, а было на 1 злотый меньше.

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Традиционно больше всего платят перевозчики, которые осуществляют перевозки крупногабаритным транспортом (категория 5, тариф – 360 злотых).

Новые тарифы на трех участках автомагистрали А2 Новый Томышль – Конин: