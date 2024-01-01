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В Польше проезд по платной дороге стал еще дороже

Если собираетесь ехать в Польшу на частной или коммерческой машине и добираться до места назначения по автостраде А2, то берите денег больше: одна из самых дорогих магистралей стала еще дороже.
Проезд по дороге А2 в Польше снова стал дороже - Auto24

ФОТО: Autostrada Wielkopolska|

Для комфорта, безопасности и хорошего настроения путешественников оператор свои услуги оценил дороже

Валентин Ожго
logo14 марта, 20:50
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На нескольких участках популярного маршрута управляющая компания Autostrada Wielkopolska на нынешней неделе ввела очередное повышение платы за проезд. Новый прайс-лист действует с 6:00 11 марта 2025 года. Об этом сообщает ресурс "Я в Польше" (Yavp.pl).

Упомянутый оператор решил, что пришло время для дальнейшего повышения платы за проезд на концессионном участке автомагистрали А2. Он считает, что повышение оправдано увеличением инвестиционных расходов и отсутствием каких-либо государственных субсидий.

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За все это будут платить те, кто едет по автомагистрали А2 на участке Новый Томышль – Конин. Хорошая новость заключается в том, что прайс-лист на участок от Нового Томышля до Свечка остался без изменений.

Повышение охватило все категории разрешенных транспортных средств. Традиционно меньше всего будут платить мотоциклисты. Это – 6 категория, то есть 18 злотых за каждый участок, а было на 1 злотый меньше.

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Традиционно больше всего платят перевозчики, которые осуществляют перевозки крупногабаритным транспортом (категория 5, тариф – 360 злотых).

Новые тарифы на трех участках автомагистрали А2 Новый Томышль – Конин:

  • Категория 1. Легковые двухосные транспортные средства. Стоимость: 36 злотых
  • Категория 2. Двухосные моторные транспортные средства (по крайней мере, одно со сдвоенными колесами), мотоциклы и двухосные автомобили с прицепами. Стоимость: 60 злотых
  • Категория 3. Автомобили с тремя осями и легковые автомобили с двумя осями, из которых хотя бы одна оборудована спаренными колесами с прицепами. Стоимость: 92 злотых
  • Категория 4. Трехосные и трехосные транспортные средства с прицепами. Стоимость: 138 злотых
  • Категория 5. Все крупногабаритные средства. Стоимость: 360 злотых.
  • Категория 6. Мотоциклы. Стоимость: 18 злотых.
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