Ліфтбек MG 6 отримав в Китаї нову інтерпретацію. Компанія вважає MG 6 Pro окремою моделлю, хоча, по суті, перед нами лише переробка зовнішності.

MG 6 Pro виявився більш сучасним і агресивним на вигляд. До чорних 18-дюймових колісних дисків додалися червоні гальмівні супорти, ззаду є більш розвинене антикрило. Новачок може похвалитися вузькою діодною оптикою, решіткою радіатора зі складним малюнком, а також рельєфним капотом, на який переїхав значок марки.

Читайте також: Автомобілі принца Філіпа: від MG до Range Rover

Салон в цілому повторює інтер’єр MG 6 з цифровою панеллю приладів і центральним екраном на 10,1 дюйма. Але в машині з’явилися спортивні крісла з оригінальними прострочкою та вишивкою, кольорові акценти. Наприклад, забарвлення тунелю і ременів безпеки під помаранчевий відтінок кузова.

Силовий агрегат, за даними китайських ЗМІ, у нової машини такий самий, як і у звичайного ліфтбека – турбочетвірка 1.5 потужністю 181 к.с. (285 Нм), поєднана з 7-ступеневим «роботом з двома зчепленнями. Простий MG 6 коштує в Китаї від 87 800 до 136 800 юанів (від 370 до 580 тисяч гривень за актуальним курсом) в залежності від комплектації. Вартість модифікації Pro буде оголошена пізніше.