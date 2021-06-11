Лифтбек MG 6 получил в Китае новую интерпретацию. Компания считает MG 6 Pro отдельной моделью, хотя, по сути, перед нами лишь переделка внешнего вида.

MG 6 Pro оказался более современным и агрессивным на вид. К черным 18-дюймовым колесным дискам добавились красные тормозные суппорты, сзади более развито антикрыло. Новичок может похвастаться узкой диодной оптикой, решеткой радиатора со сложным рисунком, а также рельефным капотом, на который переехал значок марки.

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Салон в целом повторяет интерьер MG 6 с цифровой панелью приборов и центральным экраном на 10,1 дюйма. Но в машине появились спортивные кресла с оригинальной прострочкой и вышивкой, цветные акценты. Например, окрас тоннеля и ремней безопасности под оранжевый оттенок кузова.

Силовой агрегат, по данным китайских СМИ, в новой машине такой же, как и у обычного лифтбека – турбочетверка 1.5 мощностью 181 л.с. (285 Нм), соединенная с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Простой MG 6 стоит в Китае от 87 800 до 136 800 юаней (от 370 до 580 000 гривен по актуальному курсу) в зависимости от комплектации. Стоимость модификации Pro будет объявлена ​​позже.