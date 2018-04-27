Представники фірми пообіцяли втілити концепт у життя вже в кінці цього року.

На Пекінському автосалоні компанія MG представила концептуальний позашляховик X-motion. Раніше його планували запустити в серію за два роки, та тепер компанія повідомила, що модель вийде раніше – вже в кінці цього року.

Нагадаємо, британська марка MG зараз належить китайському автомобільному концерну SAIC. На домашньому ринку SAIC представлений кількома брендами, у тому числі Roewe і Maxus.

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Великий позашляховик MG, який передрікає концепт X-motion, буде збудований на одній платформі з Roewe RX8 та Maxus D90. Завдяки цій інформації можна судити про габарити майбутнього SUV, оскільки зараз компанія не озвучувала подробиць. RX8 доступний з семимісним салоном, а його довжина і колісна база становлять 4923 і 2850 міліметрів відповідно.

Силова установка майбутнього позашляховика також поки що є загадкою, та китайські ЗМІ пророкують йому дволітровий турбований двигун від RX8. На позашляховику Roewe цей мотор комбінується з 6-ступеневим “автоматом” Aisin та генерує 224 к.с. потужності.

Наразі у лінійці MG є два кросовера: GS та ZS. Обидва доступні як у Китаї, так і в Європі, тож можливо й X-motion, після перевтілення у серійну модель, потрапить до автосалонів дилерів поза межами Піднебесної.

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