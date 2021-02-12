Іноді надмірно дбайливе ставлення до екології дозволяє повернутись на століття назад. Навіть якщо це виглядає абсурдно.

Французький виробник автошин Michelin почне перевозити свої товари на вітрильних судах в 2023 році. Відповідний лист-зобов'язання компанія підписала з стартапом Neoline, який розробляє такий транспорт, повідомляє прес-служба Michelin.

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Для морських перевезень Neoline створить два вантажних судна довжиною 136 м з площею вітрил в 4200 квадратних метрів. Судна використовують відновлювану енергію вітру в якості основної рушійної сили. Таким чином Michelin хоче скоротити на 90% викиди CO2, пов'язані з трансатлантичними морськими вантажними перевезеннями.

Вітрильні судна будуть перевозити шини на трансатлантичних маршрутах Канада-Франція і США-Франція. Перше судно Neoline почне обслуговувати трансатлантичну лінію в 2023 році. Друге судно запустять на маршруті в 2024 році. Michelin планує перевозити на судах Neoline половину всіх своїх шин на цьому напрямку.