Иногда чрезмерно бережное отношение к экологии позволяет вернуться на века назад. Даже если это выглядит абсурдно.

Французский производитель автошин Michelin начнет перевозить свои товары на парусных судах в 2023 году. Соответствующее письмо-обязательство компания подписала со стартапом Neoline, который разрабатывает такой транспорт, сообщает пресс-служба Michelin.

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Для морских перевозок Neoline создаст два грузовых судна длиной 136 м с площадью парусов в 4200 квадратных метров. Суда используют возобновляемую энергию ветра в качестве основной движущей силы. Таким образом Michelin хочет сократить на 90% выбросы CO², связанные с трансатлантическими морскими грузовыми перевозками.

Парусные суда будут перевозить шины на трансатлантических маршрутах Канада – Франция и США – Франция. Первое судно Neoline начнет обслуживать трансатлантическую линию в 2023 году. Второе судно запустят на маршруте в 2024 году. Michelin планирует перевозить на судах Neoline половину всех своих шин на этом направлении.