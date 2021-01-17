Эти нешипованные шины увидели снег лишь в середине зимы. Но совсем его не "испугались".

Климат в Украине становится все более мягким, а коммунальные службы работают лучше. Поэтому автомобилисты, живущие в больших или малых городах, на зиму выбирают качественные нешипованные шины. На эту зиму редакционный Audi Q5 мы "обули" в новинку 2020 года – фрикционные шины скандинавского типа Michelin X-Ice Snow SUV.

Пока зима напоминала осень, шина мало отличалась по поведению от летней. Разве что по мягкости – автомобиль меньше чувствовал мелкие неровности. Шума на городских скоростях не было, а на трассе, чтобы уловить зимний "гул" покрышек, нужно было выключать музыку и хорошо прислушаться. Возможно, помогала хорошая звукоизоляция Audi Q5, но факт есть факт.

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На управляемости автомобиля смена резины также не сказалась. Автомобиль без заминок менял траекторию, шины не проскальзывали даже при максимальном ускорении и вели себя более чем прогнозируемо. Даже при активной манере езды чувствовалась уверенность и стабильность поведения. Хотя точность управления, возможно, несколько снизилась.

Вот выпал снег, а температура воздуха снизилась до 10-15 градусов мороза. Чтобы испытать шины Michelin X-Ice Snow SUV, мы поехали на заснеженную полевую дорогу. Почва под колесами замерзла, поэтому можно было почувствовать поведение машины на снегу – как свежем, так и немного укатанном.

Забегая вперед, скажу: трактор так и не понадобился. Несколько километров заснеженным полем и грунтовке не вызвали у полноприводного Audi Q5, обутого у Michelin X-Ice Snow SUV, никаких проблем. Активные разгоны давались легко и без пробуксовок, торможение – тоже как по сухому. Остановиться внизу и резко тронуться – тоже без проблем! Неровности под колесами проходили мягко и комфортно. Управлять автомобилем на X-Ice Snow SUV очень легко, машина ведет прогнозируемо.

Если присмотреться к рисунку протектора, то на нем очень много мелких ламелей, которые отвечают за сцепные свойства на скользких поверхностях. Кроме того, из больших канавок эффективно отпадает снег, что позволяет шине не забиваться, а “вгрызаться” в снежную поверхность.

А вот на отполированном десятками машин льду не стоит чувствовать себя настолько уверенно. При торможении ABS отчаянно стрекочет, поэтому приходится понервничать. Конечно, шипованная резина здесь была бы более эффективной. Однако и рисунок скандинавского типа, как на X-Ice Snow SUV, обеспечивает достаточно безопасное вождение, если придерживаться зимних правил езды.

Производитель обещает, что такие же свойства езды по снегу и льду будут сохраняться в течение всего срока эксплуатации, а комплект этой резины прослужит на сезон больше, чем конкуренты – 4 или даже 5 зим. Что ж, интересно, правда ли это.

Напомним, что Michelin создали шины, не боящиеся выбоин..