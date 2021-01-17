Ці нешиповані шини побачили сніг лише в середині зими. Але зовсім його не "злякалися".

Клімат в Україні стає все більш м'яким, а комунальні служби працюють краще. Тому автомобілісти, які живуть в великих чи малих містах, на зиму обирають якісні нешиповані шини. На цю зиму редакційний Audi Q5 ми "взули" у новинку 2020 року – фрикційні шини скандинавського типу Michelin X-Ice Snow SUV.

Поки зима нагадувала осінь, шина мало відрізнялась за поведінкою від літньої. Хіба що за м'якістю – автомобіль менше відчував дрібні нерівності. Шуму на міських швидкостях не було, а на трасі, щоб вловити зимовий "гул" покришок, потрібно було вимикати музику та добре прислухатися. Можливо, допомагала добра звукоізоляція Audi Q5, але факт є факт.

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На керованість автомобіля зміна гуми також не позначилась. Автомобіль без заминок змінював траєкторію, шини не проковзували навіть при максимальному прискоренні та вели себе більш ніж прогнозовано. Навіть за активної манери їзди відчувалась впевненість та стабільність поведінки. Хоча точність керування, можливо, дещо знизилась.

Аж ось випав сніг, а температура повітря знизилась до 10-15 градусів морозу. Щоб випробувати шини Michelin X-Ice Snow SUV, ми поїхали на засніжену польову дорогу. Ґрунт під колесами замерз, тож можна було відчути поведінку машини на снігу – як свіжому, так і трохи вкатаному.

Забіжу наперед: трактор так і не знадобився. Кілька кілометрів засніженим полем та ґрунтовкою не викликали у повнопривідного Audi Q5, взутого у Michelin X-Ice Snow SUV, жодних проблем. Активні розгони давались легко та без пробуксовок, гальмування – теж наче по сухому. Зупинитись в низині та різко рушити – теж без проблем! Нерівності під колесами проходили м'яко та комфортно. Керувати автомобілем на X-Ice Snow SUV дуже легко, машина веде прогнозовано.

Якщо придивитись до малюнка протектора, то на ньому дуже багато дрібних ламелей, які відповідають за зчіпні властивості на слизьких поверхнях. Окрім того, з великих канавок ефективно відпадає сніг, що дозволяє шині не забиватись, а “вгризатись” у сніжну поверхню.

А от на відполірованій десятками машин кризі не варто відчувати себе настільки впевнено. При гальмуванні ABS відчайдушно стрекоче, тому застявляє нервувати. Звичайно, шипована гума тут була б більш ефективною. Малюнок скандинавського типу, як на X-Ice Snow SUV, забезпечує достатньо безпечне водіння, якщо дотримуватись зимових правил їзди.

Виробник обіцяє, що такі ж властивості їзди по снігу та кризі будуть зберігатись протягом всього терміну експлуатації, а комплект цієї ґуми прослужить на сезон більше, ніж конкуренти – 4 чи навіть 5 зим. Що ж, цікаво, чи це правда.

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