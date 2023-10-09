Пресування на всюдиходах може бути суттєво обмежене новим законом. Міндовкілля ініціює заборону “джипінгу” у заповідних зонах.

На офіційному сайті Міндовкілля з'явилась пропозиція заборонити пересування на всюдиходах. «Пересування на джипах, ендуро-мотоциклах, квадроциклах, багі наносить значної шкоди довкіллю. Для припинення знищення довкілля у такий спосіб Міндовкілля розробило законопроєкт, який вносить зміни до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та Кодексу України про адміністративні правопорушення», - йдеться в пропозиції.

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Проєкт документа вводить заборону проїзду автомобілів по територіях об’єктів природно-заповідного фонду. Заборона не стосуватиметься доріг загального користування, вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, а також автомобільних доріг на приватних територіях.

«Це допоможе захистити біорізноманіття від знищення та хімічних забруднень, шумів та вібрацій, які спричиняють автомобілі», - запевняють у Міндовкілля.

Законопроєкт вже обговорений та підтриманий представниками громадських організацій таких як «Київський еколого-культурний центр», WWF-Україна, «Жива планета», «Українське товариство охорони птахів», «Екологія-Право-Людина», «Чисто.де», «Українська природоохоронна група» та інших. Попереду – процедура погодження з центральними органами влади.