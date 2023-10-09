Прессование на вездеходах может быть существенно ограничено новым законом. Міндовкілля инициирует запрет "джипинга" в заповедных зонах.

На официальном сайте Міндовкілля появилось предложение запретить передвижение на вездеходах. «Передвижение на джипах, эндуро-мотоциклах, квадроциклах, баги наносит значительный вред окружающей среде. Для прекращения уничтожения окружающей среды Минэкономики разработало законопроект, который вносит изменения в Закон Украины «О природно-заповедном фонде Украины» и Кодекс Украины об административных правонарушениях», — говорится в предложении.

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Проект документа вводит запрет на проезд автомобилей по территориям объектов природно-заповедного фонда. Запрет не касается дорог общего пользования, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, а также автомобильных дорог на частных территориях.

«Это поможет защитить биоразнообразие от уничтожения и химических загрязнений, шумов и вибраций, которые приводят к автомобилям», — уверяют в Міндовкілля.

Законопроект уже обсужден и поддержан представителями общественных организаций таких как «Киевский эколого-культурный центр», WWF-Украина, «Живая планета», «Украинское общество охраны птиц», «Экология-Право-Человек», «Чисто.де», «Украинский природоохранная группа» и другие. Впереди – процедура согласования с центральными органами власти.