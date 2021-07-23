Максимальні роздрібні ціни на ДП та бензин у наступні 10 днів знизяться на 35 та 23 копійок

22 липня 2021 року на сайті Міністерства економіки України оприлюднено нові розрахунки середньої вартості 1 літра бензину і дизельного палива (ДП) на третю декаду липня (з 24.07.21р. по 03.08.21р.), до яких додається максимальна торгівельна націнка.

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На підставі розрахунків АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” з урахуванням цін на світових біржах визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 22,25 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 26,64 гривень.

Враховуючи розмір максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою КМУ від 09.12.2020 № 1236 повинна бути не більше 5 грн/л на бензин і 7 грн/л на дизпаливо, та нових середніх цін, гранична роздрібна ціна на наступні 10 днів становить:

1л. дизпалива — 29,25 грн./л ( - 0,35 грн.)

1л. бензину — 31,64 грн./л (- 0,23 грн.)