Максимальные розничные цены на ДТ и бензин в следующие 10 дней снизятся на 35 и 23 копеек

22 июля 2021 года на сайте Министерства экономики Украины обнародованы новые расчеты средней стоимости 1 литра бензина и дизельного топлива (ДТ) на третью декаду июля (с 24.07.21р. по 03.08.21р.), к которым добавляется максимальная торговая наценка.

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На основании расчетов АО "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины "с учетом цен на мировых биржах определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,25 гривен, и 1 литра бензина автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 26,64 гривен.

Учитывая размер максимальной торговой наценки, согласно постановлению КМУ от 09.12.2020 № 1236 должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизтопливо, и новых средних цен, предельная розничная цена на следующие 10 дней составляет:

1л. дизтоплива – 29,25 грн./л (- 0,35 грн.)

1л. бензина – 31,64 грн./л (- 0,23 грн.)