Міністерство розробило законопроект, який передбачає більше ніж двократне підвищення акцизів на скраплений газ та поступове збільшення акцизів на бензин.

Законопроектом пропонується підвищити акциз на скраплений газ більше ніж в два рази – з 52 до 125 євро за 1000 літрів та поступове підвищення акцизів на бензин. У Мінфіні вважають, що це мінімальний розмір податку, визначений директивою ЄС.

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Також передбачається поступове підвищення акцизів на бензин. Як зазначається у пояснювальній записці, наразі відповідно до Закону України від 21.09.2022 No 2618-ІХ «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану» встановлено на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не довше ніж до 01.07.2023, такі ставки акцизного податку: на бензини моторні, важкі дистиляти, інші нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та біодизель в розмірі 100 євро за 1000 літрів, на скраплений газ, бутан, ізобутан – 52 євро за 1000 літрів.

З 1 липня планується повернути повну ставку акцизу на бензин у 213 євро за 1000 літрів. Також пропонується встановити графік приведення акцизів на пальне «до мінімального рівня визначеного директивою ЄС» до 2028 року, коли він перевищить 300 євро за 1000 літрів. Акцизи на дизель, за планами Мінфіну, також до 2028 року перевищать 300 євро за 1000 літрів.