Министерство разработало законопроект, предусматривающий более чем двукратное повышение акцизов на сжиженный газ и постепенное увеличение акцизов на бензин.

Законопроект предлагает повысить акциз на сжиженный газ более чем в два раза – с 52 до 125 евро за 1000 литров и постепенное повышение акцизов на бензин. В Минфине считают, что это минимальный размер налога, определяемый директивой ЕС.

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Также предполагается постепенное повышение акцизов на бензин. Как отмечается в пояснительной записке, в соответствии с Законом Украины от 21.09.2022 № 2618-ІХ «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно ставок акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения» установлено на период до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, но не дольше, чем до 01.07.2023, такие ставки акцизного налога: на бензины моторные, тяжелые дистилляты, другие нефтепродукты, топливо моторное альтернативное и биодизель в размере 100 евро за 1000 литров сжиженный газ, бутан, изобутан – 52 евро за 1000 литров.

С 1 июля планируется вернуть полную ставку акциза на бензин в 213 евро за 1000 литров. Также предлагается установить график приведения акцизов на топливо «до минимального уровня, определенного директивой ЕС» до 2028 года, когда он превысит 300 евро за 1000 литров. Акцизы на дизель, по планам Минфина, также к 2028 году превысят 300 евро за 1000 литров.