З початку дії нових правил розмитненя було легалізовано 123 971 автомобілів на іноземній реєстрації. Громадяни сплатили на користь держави 7,6 млрд грн.

За словами Міністра фінансів Сергія Верланова вже розмитнено 123 971 колишніх “євроблях”. Це принесло до бюджету 7,6 млрд грн. Загальна кількість розмитнених авто перевищила 190 тис. Розмитнення авто які одразу заїхали в режимі імпорту (не колишні “євробляхи”, а суто імпорт) принесли 4,5 млрд грн. Всі ці кошти мають бути направлені до Персійного фонду.

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Нагадаємо, що на 2019 рік доходна частина бюджету пенсійного фонду України складає 398,2 млрд. гривен. Кошти отримані від розмитнення авто на іноземній реєстрації (12,2 млрд. грн.) становлять приблизно 3% від доходної частину бюджету пенсійного фонду.

На 2019 рік заплановано підвищення мінімальної пенсії за віком: з 1 липня - до 1 564 грн і з 1 грудня – до 1 638 грн .