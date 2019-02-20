С начала действия новых правил растаможивания было легализовано хх автомобилей на иностранной регистрации. Граждане оплатили в пользу государства хох млрд. грн.

По словам министра финансов Сергея Верланова уже растаможено 123 971 бывших "евроблях". Это принесло в бюджет 7,6 млрд грн. Растаможка авто, которые заехали в режиме импорта, принесла 4,5 млрд грн. Все эти средства должны быть направлены в Пенсионный фонд.

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Напомним, что в 2019 году доходная часть бюджета Пенсионного фонда Украины составляет 398,2 млрд гривен. Средства, полученные от растаможивания авто на иностранной регистрации (12,2 млрд грн), составляют примерно 3% от доходной части бюджета Пенсионного фонда.

На 2019 год запланировано повышение минимальной пенсии по возрасту: с 1 июля – до 1564 грн и с 1 декабря – до 1638 грн.