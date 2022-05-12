В Україні працюють так звані міні-НПЗ, на яких виробляють пальне відносно низької якості. Але вони можуть допомогти у подоланні паливної кризи, хоча сучасні автомобілі краще їх продукцією не заправляти.

Низька якість пального з міні НПЗ – показник відносний. Адже ще у березні 2022 року Кабінет Міністрів України надав дозвіл на продаж на заправках пального класів євро-3 і євро-4. Тобто у нинішніх реаліях таке пальне відповідає чинним стандартам якості.

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Як відомо, у довоєнний час автозаправки могли збувати бензин лише класу євро-5, тобто більш очищеного і такого, що менше забруднює навколишнє середовище. Але, як бачимо, війна та дефіцит пального внесли корективи.

Директор спеціальних проектів науково-технічного центру “Психея” Геннадій Рябцев вважає, що таке пальне низькоякісне лише умовно, адже євро-2 та євро-3 — це також бензини, на яких ще не так давно їздила більшість наших автомобілів.

“Для танків немає жодного значення, яким пальним його заправляти. Щодо таких мінізаводів, які зараз виробляють бензини, зазначу, що їхня діяльність не призупинялася ніколи. І це дуже добре, що такі підприємства у нас є. Адже міні-НПЗ дають необхідне пальне в умовах його дефіциту. І ще раз зазначу: воно теж якісне”, — сказав експерт.

Тож такі підприємства доволі важливі під час війни. Для виробництва бензинів та дизелю вони використовують вітчизняну нафту. Отже, у складний час дають змогу інтенсивно працювати українським видобувним підприємствам (видобуток нафти та конденсату), які сплачують чималі податки у державну скарбницю.