В Украине работают так называемые мини-НПЗ, на которых производят горючее относительно низкого качества. Но они могут помочь в преодолении топливного кризиса, хотя современные автомобили лучше их продукцией не заправлять.

Низкое качество горючего из мини НПЗ – показатель относительный. Ведь еще в марте 2022 года Кабинет Министров Украины разрешил продажу на заправках горючего классов евро-3 и евро-4. То есть в нынешних реалиях такое горючее соответствует действующим стандартам качества.

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Как известно, в довоенное время автозаправки могли сбывать бензин только класса евро-5, то есть более очищенного и меньше загрязняющего окружающую среду. Но, как видим, война и дефицит горючего внесли коррективы.

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что такое топливо низкокачественно только условно, ведь евро-2 и евро-3 – это также бензины, на которых еще недавно ездило большинство наших автомобилей.

“Для танков нет никакого значения, каким горючим его заправлять. Что касается мини-заводов, которые сейчас производят бензины, отмечу, что их деятельность не приостанавливалась никогда. И это очень хорошо, что такие предприятия у нас есть. Ведь мини-НПЗ дают необходимое горючее в условиях его дефицита. И еще раз отмечу: оно тоже качественное”, – сказал эксперт.

Так что такие предприятия достаточно важны во время войны. Для производства бензинов и дизеля используют отечественную нефть. И таким образом, в сложное время позволяют интенсивно работать украинским добывающим предприятиям (добыча нефти и конденсата), выплачивающим большие налоги в казну.