Міняти гуму вже можна – нарешті весна взяла своє. Але кілька застережень в цьому питанні все ж залишається. Адже коли ми міняємо зимову гуму на літню, ми робимо важливий крок щодо власної безпеки.

Вже можна! Команду міняти гуму дала сама весна, несподівано встановивши середньодобову температуру в Україні в межах заповітних +7...+8 °С. Для тих, хто не зовсім в курсі, нагадаємо, що саме цю температуру шинники називають межею, коли потрібно міняти шини одного сезону на інші. Вдень по всій країні очікується до +16 ...+20 °С, ночами +2 … +7 °С.

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Головним критерієм самі виробники вважають температуру повітря. Справа в тому, що зимові шини для кращої морозостійкості робляться, якщо казати просто, з м'якої гумової суміші. Тобто, залишаючись м'якими навіть при морозі -20 °С, при плюс 20 °С вони просто “розкисають”. Характеристики зимових шин на теплому асфальті значно погіршуються: знижується зчеплення, підвищується знос. Відповідно, автомобілем гірше керувати і важче гальмувати. Тому виробники всіх країн для своїх споживачів встановили одну загальну оцінку для зміни шин одного сезону на інший: +7... +8 °С.

Звичайно, погіршення характеристик зимових шин в теплу пору не так помітно, як літніх – на снігу і в мороз. Тому, якщо в періоди зміни сезонів ви виїжджаєте з дому рано, ще при нічній температурі, проаналізуйте прогноз погоди саме для вашого регіону. Можливо, ще цілий тиждень вранці ви будете заставати на дорозі відгомони зими – минусову температуру асфальту, можливо, і лід. І якщо прогноз дійсно обіцяє вночі значення температури біля нуля, краще не поспішайте перевзувати машину. Варто почекати ще кілька днів, поки ландшафти прогріються настільки, що і вночі буде тепло.

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Якщо вам доведеться їхати на літніх шинах у спеку, керуйте машиною так, ніби ви їдете уторованим снігом: тримайте швидкість нижче звичайної, намагайтеся не робити різких маневрів, всі ваші маніпуляції з органами управління повинні бути плавними.

Незважаючи на те, що міняти гуму вже можна, не поспішайте робити це буд- де. Швидше за все, на популярних шиномонтажах ви побачите черги з інших автомобілів. Нехай це не стимулює вас на пошуки якоїсь придорожньої шиномонтажки, де працюють випадкові люди – краще дочекатися своєї черги або приїхати наступного дня.

Власне, як вибрати хорошу шиномонтажную майстерню, ми розповімо наступного разу.

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