Міняти гуму вже можна – нарешті весна взяла своє. Але кілька застережень в цьому питанні все ж залишається. Адже коли ми міняємо зимову гуму на літню, ми робимо важливий крок щодо власної безпеки.

Вже можна! Команду міняти гуму дала сама весна, несподівано встановивши середньодобову температуру в Україні в межах заповітних +7...+8 °С. Для тих, хто не зовсім в курсі, нагадаємо, що саме цю температуру шинники називають межею, коли потрібно міняти шини одного сезону на інші. Вдень по всій країні очікується до +16 ...+20 °С, ночами +2 … +7 °С.

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Головним критерієм самі виробники вважають температуру повітря. Справа в тому, що зимові шини для кращої морозостійкості робляться, якщо казати просто, з м'якої гумової суміші. Тобто, залишаючись м'якими навіть при морозі -20 °С, при плюс 20 °С вони просто “розкисають”. Характеристики зимових шин на теплому асфальті значно погіршуються: знижується зчеплення, підвищується знос. Відповідно, автомобілем гірше керувати і важче гальмувати. Тому виробники всіх країн для своїх споживачів встановили одну загальну оцінку для зміни шин одного сезону на інший: +7... +8 °С.

Звичайно, погіршення характеристик зимових шин в теплу пору не так помітно, як літніх – на снігу і в мороз. Тому, якщо в періоди зміни сезонів ви виїжджаєте з дому рано, ще при нічній температурі, проаналізуйте прогноз погоди саме для вашого регіону. Можливо, ще цілий тиждень вранці ви будете заставати на дорозі відгомони зими минусову температуру асфальту, можливо, і лід. І якщо прогноз дійсно обіцяє вночі значення температури біля нуля, краще не поспішайте перевзувати машину. Варто почекати ще кілька днів, поки ландшафти прогріються настільки, що і вночі буде тепло.

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Якщо вам доведеться їхати на літніх шинах у спеку, керуйте машиною так, ніби ви їдете уторованим снігом: тримайте швидкість нижче звичайної, намагайтеся не робити різких маневрів, всі ваші маніпуляції з органами управління повинні бути плавними.

Незважаючи на те, що міняти гуму вже можна, не поспішайте робити це буд- де. Швидше за все, на популярних шиномонтажах ви побачите черги з інших автомобілів. Нехай це не стимулює вас на пошуки якоїсь придорожньої шиномонтажки, де працюють випадкові люди краще дочекатися своєї черги або приїхати наступного дня.

Власне, як вибрати хорошу шиномонтажную майстерню, ми розповімо наступного разу.

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