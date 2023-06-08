Масштабний двигун V8, який вчетверо менший за звичайний, звучить як потужний маскл-кар і коштує 2900 доларів. Його потужність сягає п'яти кінських сил.

Маленький двигун V8 мав низку дрібних проблем, які перешкоджали його продуктивності. Порядок роботи циліндрів був змінений, дроти третього та п’ятого циліндру були поміняні місцями. Двигун також потребував жиклеру більшого діаметру для системи подачі пального. Завдяки цим та іншим вдосконаленням, йому вдається краще запускатися та працювати.

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Однак нова вихлопна система надала двигуну гарчання маслкара. Трубчасті колектори були надруковані на 3D-принері в металі та суттєво змінили звук вихлопу, перетворивши його з грубого бурчання на плавне гарчання завдяки парі маленьких глушників. Старий вихлоп був досить обмеженим.

Двигун масштабної моделі — чотиритактний V8 Enjomor об’ємом 78 куб. Двигун може обертатися з максимальною швидкістю 9000 обертів на хвилину і видавати до п'яти кінських сил. Він має водяне охолодження та масляну помпу. На відео водяний насос перестає працювати, розриваючи приводний ремінь, але значних пошкоджень аварія не завдала. Цей двигун коштує 2899,99 доларів США.

Вихлопна система також від Enjomor, але вона набагато дешевша за двигун, і коштує $223,99. Також існує багато двигунів масштабних моделей, якщо вас цікавить мініатюрна механіка. Один навіть оснащений нагнітачем, а менші моделі двигунів набагато дешевші. Деякі базові моделі коштують лише кілька сотень доларів.

Відео показує, що навіть заміна деталей на двигунах масштабних моделей може вплинути на продуктивність. Вони схожі на справжні мотори в мільйонах автомобілів, а можливість заміни деталей та інших компонентів дозволяє нескінченно майструвати. На жаль, така розвага може зникнути з майбутніх автомобілів, коли електромобілі займуть верх. Майбутнім тюнерам може знадобитися комп’ютер і більше навичок кодування, ніж може навчити MySpace, якщо вони захочуть оновити свій EV.