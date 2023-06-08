Масштабный двигатель V8 размером в четверть от обычного звучит как мощный маскл-кар и стоит 2900 долларов. Его мощность достигает пяти лошадиных сил.

Маленький двигатель V8 имел ряд мелких проблем, препятствовавших его производительности. Порядок работы цилиндров был изменен, провода третьего и пятого цилиндра были сменены местами. Двигатель также нуждался в жиклере большего диаметра для системы подачи топлива. Благодаря этим и другим усовершенствованиям, удается лучше запускаться и работать.

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Однако новая выхлопная система придала двигателю рычание маслкара. Трубчатые коллекторы были напечатаны на 3D-принере в металле и существенно изменили звук выхлопа, превратив его из грубого ворчания в плавное рычание благодаря паре маленьких глушителей. Старый выхлоп был достаточно ограничен.

Двигатель масштабной модели – четырехтактный V8 Enjomor объемом 78 куб. Двигатель может вращаться с максимальной скоростью 9000 оборотов в минуту и выдавать до пяти лошадиных сил. У него водяное охлаждение и масляный насос. На видео водяной насос перестает работать, разрывая приводной ремень, но значительные повреждения авария не нанесла. Один только двигатель стоит 2899,99 долларов США.

Выхлопная система также от Enjomor, но она гораздо дешевле двигателя, и стоит $223,99 на Stirlingkit.com. На сайте есть ассортимент других двигателей масштабных моделей, если вас интересует миниатюрная механика. Один даже оснащен нагнетателем, а меньшие модели двигателей намного дешевле. Некоторые базовые модели стоят всего несколько сотен долларов.

Видео показывает, что даже замена деталей на двигателях масштабных моделей может повлиять на производительность. Они похожи на настоящие моторы в миллионах автомобилей, а возможность замены деталей и других компонентов позволяет бесконечно мастерить. К сожалению, такое развлечение может исчезнуть из будущих автомобилей, когда электромобили возобладают. Будущим тюнерам может понадобиться компьютер и больше навыков кодирования, чем может научить MySpace, если они захотят обновить свой EV.