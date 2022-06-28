Вільний в'їзд для перевізників з України до країн Європейського Союзу піде на користь економічній активності.

У міністерстві інфраструктури України вважають, що підписання спеціальної угоди про лібералізацію автомобільних перевезень усуне необхідність постійного отримання відповідних дозволів та дозволить уникнути припинення експорту української продукції через прикордонні переходи.

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"Укладання такої угоди дозволить нам значно покращити та прискорити логістику між Україною та ЄС. Це дуже важливо саме зараз, коли українська економіка повністю залежить від стабільної логістики на західних кордонах за умов блокади морських портів", – сказав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, Українська сторона розмірковує над розвитком прикордонної інфраструктури, яка значно збільшить пропускну спроможність західних кордонів.

"Зокрема, у рамках проекту „Open Border” ми плануємо усунути всі вузькі місця на кордоні" – сказав Олександр Кубраков не зазначаючи точних термінів реалізації проекту.

Переговори щодо можливості укладання угоди про лібералізацію автомобільних перевезень розпочалися восени минулого року з ініціативи Міністерства інфраструктури України. Остаточний текст угоди було схвалено Європейською комісією у середині червня.

Наразі Україна підписала угоди про тимчасове скасування транспортних дозволів із 12 країнами ЄС (Австрія, Угорщина, Італія, Латвія, Естонія, Болгарія, Німеччина, Данія, Литва, Румунія, Греція та Словаччина).