Свободный въезд для перевозчиков из Украины в страны Европейского Союза пойдет на пользу экономической активности.

В министерстве инфраструктуры Украины считают, что подписание специального соглашения о либерализации автомобильных перевозок устранит необходимость постоянного получения соответствующих разрешений и позволит избежать прекращения экспорта украинской продукции через пограничные переходы.

Читайте также: "Укрзализныця" начала перевозки автомобилей из Ужгорода в Киев

"Заключение такого соглашения позволит нам значительно улучшить и ускорить логистику между Украиной и ЕС. Это очень важно именно сейчас, когда украинская экономика полностью зависит от стабильной логистики на западных границах при блокаде морских портов", – сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, украинская сторона размышляет над развитием пограничной инфраструктуры, которая значительно увеличит пропускную способность западных границ.

"В частности, в рамках проекта Open Border мы планируем устранить все узкие места на границе" – сказал Александр Кубраков не отмечая точных сроков реализации проекта.

Переговоры о возможности заключения соглашения о либерализации автомобильных перевозок начались осенью прошлого года по инициативе Министерства инфраструктуры Украины. Окончательный текст соглашения был одобрен Европейской комиссией в середине июня.

Украина подписала соглашения о временной отмене транспортных разрешений с 12 странами ЕС (Австрия, Венгрия, Италия, Латвия, Эстония, Болгария, Германия, Дания, Литва, Румыния, Греция и Словакия).