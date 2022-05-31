Пассажиры "Укрзализныци" могут отправлять свои машины из Киева в Ужгород и обратно на поезде №29/30 Киев – Ужгород.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы “Укрзализныци”. В пресс-службе перевозчика уточнили, что стоимость перевозки составляет около 1,4 тыс. гривен за тонну веса. Оформить перевозку автомобиля можно в кассах вокзалов.

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Сейчас вагоны-автомобилевозы курсируют на маршрутах:

Киев – Львов – Киев;

Днепр – Львов – Днепр;

Харьков – Львов – Харьков;

Львов – Одесса – Львов.

С 24 февраля в вагонах-автомобилевозах Укрзализныця перевезла 1863 автомобилей.