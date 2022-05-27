Государственная компания будет закупать за границей бензин для резерва. Кабмин уже принял решение.

Госкомпания "Укрзалізниця" выступит в роли покупателя больших объемов горючего, необходимого для создания резерва. Такое решение было принято на заседании правительства сегодня, 27 мая. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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"Проектом предусматривается, что АО "Укрзализныця", выступая в роли заказчика, осуществляет закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам. Закупленные нефтепродукты будут направлены на первоочередные нужды государства и на увеличение государственного резерва", – отметил глава Кабмина.

Отметим, что в Украине во время войны наблюдается очень сложная ситуация с горючим. Из-за уничтожения топливной инфраструктуры и регулирования цен в стране возник дефицит топлива. После отмены госрегулирования решением проблемы дефицита успешно занимается бизнес и уже видны первые результаты.

Такой шаг имеет как преимущества, так и недостатки. В частности, если государство будет закупать горючее в ЕС в больших объемах и направлять его в резерв, а не на рынок, то дефицит топлива в розницу для обычных автовладельцев может усилиться, поскольку найти необходимые объемы в Европе пока непросто.