Державна компанія закуповуватиме за кордоном бензин для резерву. Кабмін вже ухвалив відповідне рішення.

Держкомпанія "Укрзалізниця" виступить в ролі покупця великих об’ємів пального, необхідного для створення резерву. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду сьогодні, 27 травня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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"Проектом передбачається, що АТ "Укрзалізниця", виступаючи в ролі замовника, здійснює закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами. Закуплені нафтопродукти будуть спрямовані на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву", – відзначив глава Кабміну.

Зазначимо, в Україні під час війни спостерігається дуже складна ситуація з пальним. Через знищення паливної інфраструктури та державне регулювання цін у країні виник дефіцит палива. Після скасування держрегулювання розв'язанням проблеми дефіциту успішно займається бізнес і вже видно перші результати.

Такий крок має як переваги, так і недоліки. Зокрема, якщо держава буде закуповувати пальне в ЄС у великих обсягах і направляти його в резерв, а не на ринок, то дефіцит пального вроздріб для звичайних автовласників може посилитися, адже знайти необхідні об’єми у Європі наразі непросто.