Пасажири “Укрзалізниці” можуть відправляти свої автівки з Києва до Ужгорода та зворотно поїздом №29/30 Київ – Ужгород.
Про це стало відомо з повідомлення прес-служба “Укрзалізниці”. В прес-службі перевізника уточнили, що вартість перевезення складає близько 1,4 тис. гривень за тонну ваги. Оформити перевезення автомобіля можна в касах вокзалів.
Читайте також: Укрзалізниця закупить великий обсяг пального: що залишиться автомобілістам?
Наразі вагони-автомобілевози курсують на маршрутах:
- Київ – Львів – Київ;
- Дніпро – Львів – Дніпро;
- Харків – Львів – Харків;
- Львів – Одеса – Львів.
З 24 лютого вагонами-автомобілевозами Укрзалізниця перевезла 1863 автівок.