Пасажири “Укрзалізниці” можуть відправляти свої автівки з Києва до Ужгорода та зворотно поїздом №29/30 Київ – Ужгород.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служба “Укрзалізниці”. В прес-службі перевізника уточнили, що вартість перевезення складає близько 1,4 тис. гривень за тонну ваги. Оформити перевезення автомобіля можна в касах вокзалів.

Читайте також: Укрзалізниця закупить великий обсяг пального: що залишиться автомобілістам?

Наразі вагони-автомобілевози курсують на маршрутах:

  • Київ – Львів – Київ;
  • Дніпро – Львів – Дніпро;
  • Харків – Львів – Харків;
  • Львів – Одеса – Львів.

З 24 лютого вагонами-автомобілевозами Укрзалізниця перевезла 1863 автівок.