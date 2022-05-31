Пасажири “Укрзалізниці” можуть відправляти свої автівки з Києва до Ужгорода та зворотно поїздом №29/30 Київ – Ужгород.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служба “Укрзалізниці”. В прес-службі перевізника уточнили, що вартість перевезення складає близько 1,4 тис. гривень за тонну ваги. Оформити перевезення автомобіля можна в касах вокзалів.

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Наразі вагони-автомобілевози курсують на маршрутах:

Київ – Львів – Київ;

Дніпро – Львів – Дніпро;

Харків – Львів – Харків;

Львів – Одеса – Львів.

З 24 лютого вагонами-автомобілевозами Укрзалізниця перевезла 1863 автівок.