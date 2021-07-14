Мінінфраструктури запропонувало поетапну заборону ввезення та першої держреєстрації автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).

Міністерство інфраструктури оприлюднило законопроект, у якому передбачається запровадити поетапну заборону ввезення та першої державної реєстрації в Україні автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, у тому числі і вироблених в Україні.

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Пропонується заборона:

з 01.01.2027 вживаних автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згорання;

з 01.01.2030 нових автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згорання, а також вживаних і нових автомобілів з бензиновими двигунами внутрішнього згорання.

Заборона не буде поширюватися на автомобілі Збройних Сил України та інших військових формувань, автомобілі що використовуються фермерськими господарствами з метою їх використання поза межами автомобільних доріг загального користування при веденні фермерського господарства та автомобілі, що набуваються у спадок, а також на автомобілі виготовлені до 01 січня 1981 року.

Як пояснюють у відомстві, законопроект розроблено з метою реалізації окремих положень Угоди про асоціацію з ЄС та Директиви 2009/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року «Щодо просування чистих та енергоефективних транспортних засобів автомобільного транспорту».