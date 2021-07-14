Мининфраструктуры предложило поэтапный запрет ввоза и первой госрегистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Министерство инфраструктуры обнародовало законопроект, в котором предполагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой государственной регистрации в Украине автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и произведенных в Украине.

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Предлагается запрет:

с 01.01.2027 подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания;

с 01.01.2030 новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также бывших в употреблении и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Запрет не будет распространяться на автомобили Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, автомобили фермерски хозяйств с целью их использования за пределами автомобильных дорог общего пользования при ведении фермерского хозяйства и автомобили, которые приобретаются в наследство, а также на автомобили произведенные до 01 января 1981 года.

Как объясняют в ведомстве, законопроект разработан с целью реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации с ЕС и Директивы 2009/33/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 апреля 2009 года «По продвижению чистых и энергоэффективных транспортных средств автомобильного транспорта».