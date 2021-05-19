Міністр оборони України Андрій Таран здійснив робочу поїздку до ПрАТ “АвтоКрАЗ” та вказав на недоліки продукції.

У Кременчуці чиновник оглянув потужності “АвтоКрАЗу” та ознайомився із продукцією військового призначення. Разом з керівництвом заводу обговорив проблемну ситуацію, що склалася довкола цього підприємства.

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"Відверто, з нашого боку існує низка питань до якості техніки, що випускається підприємством, та його здатності виконувати оборонні контракти в обумовлені терміни. Разом з тим, очевидно, що потреба в автомобілях і шасі від КРАЗ є значною і обраховується десятками тисяч. Щоб не змушувати ЗСУ шукати закордонні альтернативи, необхідно забезпечити тут стабільну, сучасну і потужну базу виробництва", - зазначив Андрій Таран.

Міністр оборони наголосив, що подібне підприємство має провести роботу над помилками та активно брати участь у забезпеченні обороноздатності країни, зберегти колектив і технологічну базу. А це, своєю чергою, дозволить Міноборони планувати довготермінову співпрацю з вітчизняним підприємством, що має необхідну інфраструктуру не лише для виготовлення необхідної для Збройних Сил техніки, але й для її подальшого обслуговування і ремонту.