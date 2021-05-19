Министр обороны Украины Андрей Таран совершил рабочую поездку в ЧАО “АвтоКрАЗ” и указал на недостатки продукции.

В Кременчуге чиновник осмотрел мощности “АвтоКрАЗа” и ознакомился с продукцией военного назначения. Вместе с руководством завода обсудил проблемную ситуацию, сложившуюся вокруг этого предприятия.

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"Откровенно, с нашей стороны существует ряд вопросов к качеству техники, выпускаемой предприятием, и его способности выполнять оборонные контракты в оговоренные сроки. Вместе с тем, очевидно, что потребность в автомобилях и шасси от КРАЗ значительная и обсчитывается десятками тысяч. Чтобы не заставлять ВСУ искать зарубежные альтернативы, необходимо обеспечить здесь стабильную, современную и мощную базу производства", – отметил Андрей Таран.

Министр обороны подчеркнул, что подобное предприятие должно провести работу над ошибками и активно участвовать в обеспечении обороноспособности страны, сохранить коллектив и технологическую базу. А это, в свою очередь, позволит Минобороны планировать долгосрочное сотрудничество с отечественным предприятием, имеющим необходимую инфраструктуру не только для изготовления необходимой для Вооруженных Сил техники, но и для ее дальнейшего обслуживания и ремонта.