Претендувати на безкоштовне отримання транспортних засобів можуть організації з обмеженого переліку.

Міністерство юстиції України за допомогою Державної виконавчої служби та Державного підприємства "СЕТАМ" на електронному майданчику OpenMarket виставило 23 транспортних засоби, які відомство віддає безкоштовно. Про це повідомляє ДП "СЕТАМ" на своїй сторінці в соцмережі.

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Всі транспортні засоби — це нереалізоване конфісковане майно. До переліку автомобілів на безоплатну передачу входять 19 легковиків різних років випуску: ВАЗ 21043, УАЗ 3909 і 396252, BMW 318 і 320, Chrysler PT Cruiser, Hyundai Galloper, Mitsubishi моделей Carisma і L 200, Volkswagen Passat і інші. Більшість автомобілів не мають номерних знаків.

Також в списку — спортивний мотоцикл Kawasaki ZX-10 (без реєстраційних документів і держномеру), моторолер Kanuni і два малотоннажних фургона: бензиновий Chevrolet Chevy Van 1989 року і дизельний Opel Zafira 2001 року.

З повним списком можна ознайомитися на сайті майданчику OpenMarket, а заявки на отримання транспортних засобів необхідно подати до 9 квітня для легкових автомобілів і двоколісних транспортних засобів і до 11 квітня для фургонів.

Претендувати на безоплатне отримання нереалізованого конфіскованого майна можуть далеко не всі бажаючі. Отримати їх можуть дитячі будинки сімейного типу, заклади охорони здоровʼя, освіти, соціального забезпечення та захисту, органи державної влади, установи виконання покарань та слідчі ізолятори, а також військові частини. Транспортні засоби можна забрати в тому числі на благодійні цілі і для переробки або утилізації.

Крім того, заявникам з позначених категорій потрібно буде обґрунтувати потребу на отримання такої допомоги.