Претендовать на бесплатное получение транспортных средств могут организации из ограниченного перечня.

Министерство юстиции Украины с помощью Государственной исполнительной службы и Государственного предприятия "СЕТАМ" на электронной площадке OpenMarket выставило 23 транспортных средства, которые ведомство отдает бесплатно. Об этом сообщает ГП "СЕТАМ" на своей странице в соцсети.

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Все транспортные средства – это нереализованное конфискованное имущество. В перечень автомобилей на безвозмездную передачу входят 19 легковушек разных годов выпуска: ВАЗ 21043, УАЗ 3909 и 396252, BMW 318 и 320, Chrysler PT Cruiser, Hyundai Galloper, Mitsubishi моделей Carisma и L 200, Volkswagen Passat и другие. Большинство автомобилей не имеют номерных знаков.

Также в списке – спортивный мотоцикл Kawasaki ZX-10 (без регистрационных документов и госномера), мотороллер Kanuni и два малотоннажных фургона: бензиновый Chevrolet Chevy Van 1989 года и дизельный Opel Zafira 2001 года.

С полным списком можно ознакомиться на сайте площадки OpenMarket, а заявки на получение транспортных средств необходимо подать до 9 апреля для легковых автомобилей и двухколесных транспортных средств и до 11 апреля для фургонов.

Претендовать на безвозмездное получение нереализованного конфискованного имущества могут далеко не все желающие. Получить их могут детские дома семейного типа, учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения и защиты, органы государственной власти, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы, а также воинские части. Транспортные средства можно забрать, в том числе на благотворительные цели и для переработки или утилизации.

Кроме того, заявителям из обозначенных категорий нужно будет обосновать потребность на получение такой помощи.