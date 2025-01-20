Мінюст повідомляє про відновлення реєстрів: коли можна буде перереєструвати автомобілі

З 20.01.2025 відновлено функціонування Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України після кібератаки, повідомляє Мінюст.

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Вже працюють такі реєстри:

⁠Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

⁠Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

⁠Автоматизована система виконавчого провадження;

⁠Електронний реєстр апостилів;

⁠Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;

⁠Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність»;

⁠Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

Що важливо

Наразі обмежено доступ нотаріусів та державних реєстраторів до державного реєстру речових прав на нерухоме майно на період актуалізації даних про обтяження державними та приватними виконавцями.

Разом з цим, відновлюється низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними із вищезазначеними реєстрами у своїй діяльності, насамперед з ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими.

Також у найближчий час на порталі та в додатку Дія обіцяють відновити доступ до онлайн послуг, пов'язаних з зазначеними реєстрами.