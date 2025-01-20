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Минюст сообщает о восстановлении реестров: когда можно будет перерегистрировать автомобили

Сейчас перерегистрация транспорта невозможна, но Минюст уже сообщил о возобновлении работы ряда реестров. Так что вскоре услуга перерегистрации транспортных средств может заработать.
Минюст сообщает о частичном восстановлении реестров - Auto24
Евгений Гудущан
logo20 января, 12:58
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С 20.01.2025 восстановлено функционирование Единых и Государственных реестров Министерства юстиции Украины после кибератаки, сообщает Минюст.

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Уже работают такие реестры:

  • государственный реестр прав на недвижимое имущество;
  • государственный реестр обременений движимого имущества;
  • автоматизированная система исполнительного производства;
  • электронный реестр апостилей;
  • единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;
  • автоматизированная система "Банкротство и неплатежеспособность";
  • единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очищении власти".

Что важно

Сейчас ограничен доступ нотариусов и государственных регистраторов в государственный реестр прав на недвижимое имущество на период актуализации данных об обременении государственными и частными исполнителями.

Вместе с этим, восстанавливается ряд электронных информационных взаимодействий с государственными органами, которые используют обмен данными с вышеупомянутыми реестрами в своей деятельности, прежде всего с ГНС, МВД, ГМС, ПФУ, Минцифры, Госгеокадастром, ГНСУ и другими.

Также в ближайшее время на портале и в приложении Дія обещают восстановить доступ к онлайн услугам, связанных с указанными реестрами.

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