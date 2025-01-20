Минюст сообщает о восстановлении реестров: когда можно будет перерегистрировать автомобили

С 20.01.2025 восстановлено функционирование Единых и Государственных реестров Министерства юстиции Украины после кибератаки, сообщает Минюст.
Читайте также: В Минюсте сообщили, когда восстановят возможность перерегистрации авто
Уже работают такие реестры:
- государственный реестр прав на недвижимое имущество;
- государственный реестр обременений движимого имущества;
- автоматизированная система исполнительного производства;
- электронный реестр апостилей;
- единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;
- автоматизированная система "Банкротство и неплатежеспособность";
- единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очищении власти".
Что важно
Сейчас ограничен доступ нотариусов и государственных регистраторов в государственный реестр прав на недвижимое имущество на период актуализации данных об обременении государственными и частными исполнителями.
Вместе с этим, восстанавливается ряд электронных информационных взаимодействий с государственными органами, которые используют обмен данными с вышеупомянутыми реестрами в своей деятельности, прежде всего с ГНС, МВД, ГМС, ПФУ, Минцифры, Госгеокадастром, ГНСУ и другими.
Также в ближайшее время на портале и в приложении Дія обещают восстановить доступ к онлайн услугам, связанных с указанными реестрами.