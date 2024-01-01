В Минюсте сообщили когда восстановят возможность перерегистрации авто

О возобновлении работы государственных реестров после масштабной кибератаки сообщил первый заместитель Министра юстиции Николай Кучерявенко. По его словам, уже удалось восстановить работу критически важных реестров.

Читайте также: Во время перерегистрации авто будут дополнительно проверки по реестрам

В то же время реестры обременений и движимого имущества, реестр исполнительных производств все еще находятся в процессе восстановления. Запуск всех сервисов планируется до конца января.

"В отличие от государственного реестра актов гражданского состояния или ЕГР, которые восстанавливались поэтапно, эти реестры (не работают - ред.) могут быть восстановлены только одновременно из-за их тесной взаимосвязанности", - пояснил Кучерявенко.

Напомним, что украинские государственные реестры оказались уязвимыми к хакерским атакам. После кибератаки в конце декабря 2024 министерство МВД приостановило предоставление некоторых услуг с транспортными средствами. В частности сейчас украинцы не могут продать или подарить авто.