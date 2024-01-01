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В Минюсте сообщили когда восстановят возможность перерегистрации авто

Минюст продолжает работу над восстановлением госреестров. Запуск всех сервисов планируется до конца января.
В Минюсте сообщили о возобновлении перерегистрации авто - Auto24

Восстановление возможности перерегистрации авто возможно в конце января

Евгений Гудущан
logo15 января, 16:30
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О возобновлении работы государственных реестров после масштабной кибератаки сообщил первый заместитель Министра юстиции Николай Кучерявенко. По его словам, уже удалось восстановить работу критически важных реестров.

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В то же время реестры обременений и движимого имущества, реестр исполнительных производств все еще находятся в процессе восстановления. Запуск всех сервисов планируется до конца января.

"В отличие от государственного реестра актов гражданского состояния или ЕГР, которые восстанавливались поэтапно, эти реестры (не работают - ред.) могут быть восстановлены только одновременно из-за их тесной взаимосвязанности", - пояснил Кучерявенко.

Напомним, что украинские государственные реестры оказались уязвимыми к хакерским атакам. После кибератаки в конце декабря 2024 министерство МВД приостановило предоставление некоторых услуг с транспортными средствами. В частности сейчас украинцы не могут продать или подарить авто.

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