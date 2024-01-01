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В Мін'юсті повідомили коли відновлять можливість перереєстрації авто

Мін'юст продовжує роботу над відновленням держреєстрів. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня.
В Мін'юсті повідомили про відновлення перереєстрації авто - Auto24

Відновлення можливості перереєстрації авто можливе в кінці січня

Євген Гудущан
logo15 січня, 16:30
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Про відновлення роботи державних реєстрів після масштабної кібератаки повідомив перший заступник Міністра юстиції Микола Кучерявенко. За його словами, вже вдалося відновити роботу критично важливих реєстрів.

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Водночас реєстри обтяжень та рухомого майна, реєстр виконавчих проваджень все ще перебувають у процесі відновлення. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня.

«На відміну від державного реєстру актів цивільного стану чи ЄДР, які відновлювалися поетапно, ці реєстри (що не працюють - ред.) можуть бути відновлені лише одночасно через їхню тісну взаємопов'язаність», - пояснив Кучерявенко.

Нагадаємо, що українські державні реєстри виявились вразливими до хакерських атак. Після кібератаки у кінці грудня 2024 року міністерство МВС призупинило надання деяких послуг із транспортними засобами. Зокрема зараз українці не можуть продати чи подарувати авто.

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