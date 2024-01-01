В Мін'юсті повідомили коли відновлять можливість перереєстрації авто

Про відновлення роботи державних реєстрів після масштабної кібератаки повідомив перший заступник Міністра юстиції Микола Кучерявенко. За його словами, вже вдалося відновити роботу критично важливих реєстрів.

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Водночас реєстри обтяжень та рухомого майна, реєстр виконавчих проваджень все ще перебувають у процесі відновлення. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня.

«На відміну від державного реєстру актів цивільного стану чи ЄДР, які відновлювалися поетапно, ці реєстри (що не працюють - ред.) можуть бути відновлені лише одночасно через їхню тісну взаємопов'язаність», - пояснив Кучерявенко.

Нагадаємо, що українські державні реєстри виявились вразливими до хакерських атак. Після кібератаки у кінці грудня 2024 року міністерство МВС призупинило надання деяких послуг із транспортними засобами. Зокрема зараз українці не можуть продати чи подарувати авто.